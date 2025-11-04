Raziye Begüm Sultan Yurdu Öğrencilerinden Özel Bireylere Destek Ziyareti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu öğrencileri, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Kusursuz Kafe'yi ziyaret etti.

Raziye Begüm Sultan Yurdu öğrencileri, kafede çalışan özel bireylerle birlikte keyifli vakit geçirdi. Mandala boyama etkinliğiyle başlayan programda öğrenciler ve Kusursuz Kafe çalışanları birlikte Uno oynadı, voleybol maçı yaptı ve çeşitli eğlenceli etkinliklerle gün boyunca güzel anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, özel bireylerle vakit geçirmenin kendileri için çok değerli bir deneyim olduğunu ifade ederken, Kusursuz Kafe çalışanları da bu anlamlı ziyaret için teşekkür etti. - DÜZCE