- Raylı sistemde yoğunluğu azaltacak yatırım: 10 yeni tramvay 2024'te Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplam değeri 1 milyar TL olan 10 adet tramvayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2024 yılında temin edilerek Samsun'a teslim edileceğini açıkladı.

- Raylı sistemde yoğunluğu azaltacak yatırım: 10 yeni tramvay 2024'te

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplam değeri 1 milyar TL olan 10 adet tramvayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2024 yılında temin edilerek Samsun'a teslim edileceğini açıkladı.

Samsun raylı sistem hattı günde yaklaşık 90 bin kişiye ulaşım hizmeti veriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde tramvaylarda yoğunluk yaşanıyor. Yolcu talebini karşılamak için Samsun Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 10 yeni tramvay alımı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Ulaştırma Bakanlığı tarafından Samsun'a 1 milyar liralık yatırımla 10 yeni tramvay alınacak. Başkan Mustafa Demir, "Tramvayların bakanlık kaynaklarıyla 2024 yılı içerisinde temin edilip, bize gönderileceğini düşünüyoruz" dedi.

"1 milyar TL'lik yatırım"

Yeni alınacak tramvayların tanesinin 3 milyon euro olduğunu belirten Başkan Demir, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun'a 10 adet hafif raylı sistem aracı alınacak. Bununla ilgili milletvekillerimize, eski bakanımız Mehmet Muş'a şükranlarımızı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Samsun halkı olarak teşekkür ediyoruz. Resmi Gazete'de de Cumhurbaşkanımızın imzası ile yayımlanmıştı. Raylı sistemde kullanılan tramvayların tanesi 3 milyon euro civarında. 10 tanesi 30 milyon eurodan 1 milyar TL'lik bir yatırım olacak. Tramvayların bakanlık kaynaklarıyla 2024 yılı içerisinde temin edilip, bize gönderileceğini düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan tramvayların yanı sıra Samsun'da şehir içi otobüs taşımacılığında da 'sıfır karbon' düşüncesiyle hareket ediliyor. Türkiye'de elektrikli otobüslerin ilk kez toplu ulaşımda kullanıldığı il olan Samsun'da kullanım ömrünü tamamlamış fosil yakıtlı otobüsler tedavülden kaldırılarak yerine yerli üretim elektrikli otobüsler ilave edilecek.