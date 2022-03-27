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Raylara sıkışan güvercin tramvay seferlerini aksattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Raylara sıkışan güvercin tramvay seferlerini aksattı

Eskişehir'de tramvay raylarına sıkışarak seferleri kısa süreli aksatan güvercin, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de tramvay raylarına sıkışarak seferleri kısa süreli aksatan güvercin, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Eskişehir'de tramvay seferlerinin en yoğun olduğu İki Eylül Caddesi'nde bir güvercin raylara sıkıştı. Raylardaki güvercinin çırpındığını gören vatman tramvayı durdurdu. Çevredeki vatandaşlar ise güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Tramvay seferleri kısa süreli aksamanın ardından devam etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir, Tramvay, Eylül, Yerel, Haberler

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