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Rap sanatçısı Maestro Maltepe'de son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

Rap sanatçısı Maestro Maltepe'de son yolculuğuna uğurlandı

Rap dünyasında 'Maestro' olarak bilinen ve kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Karadaş, Maltepe'de düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi.

Rap dünyasında 'Maestro' olarak bilinen ve kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Karadaş, Maltepe'de düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi. Cenazede Karadaş'ın tabutuna Beşiktaş forması ve atkısı koyuldu.

Berk Karadaş için Maltepe'de bulunan Merkez Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Karadaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra rap camiasından isimler ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karadaş'ın Beşiktaş forması ve atkısının koyulduğu tabutu omuzlarda cenaze aracına kondu. Karadaş'ın naaşı Gülsuyu Mezarlığına defnedildi.

Berk Karadaş (Maestro) kimdir?

Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan Karadaş, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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