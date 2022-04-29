Ramazanın son cuma namazında camiler doldu taştı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan ayının son cuma namazında camiler doldu taştı.
DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan ayının son cuma namazında camiler doldu taştı.
Ramazan ayının son cuma namazında kentteki camilerde yoğunluk yaşandı. Camilere akın eden vatandaşlar, namaz saatinden önce camileri doldurdu. Camiler kısa sürede dolunca avlularda seccade üzerinde yan yana saf tutularak namazlar kılındı. - DÜZCE
İhlas Haber Ajansı / Yerel