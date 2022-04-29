Ramazanın son cuma namazında camiler doldu taştı - Haberler

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Ramazanın son cuma namazında camiler doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazanın son cuma namazında camiler doldu taştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan ayının son cuma namazında camiler doldu taştı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan ayının son cuma namazında camiler doldu taştı.

Ramazan ayının son cuma namazında kentteki camilerde yoğunluk yaşandı. Camilere akın eden vatandaşlar, namaz saatinden önce camileri doldurdu. Camiler kısa sürede dolunca avlularda seccade üzerinde yan yana saf tutularak namazlar kılındı. - DÜZCE

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce, Yerel, Haberler

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