Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi - Haberler

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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

Bursa'da Ramazanı ayının müjdecisi olan Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi.

BURSA (İHA) - Bursa'da Ramazanı ayının müjdecisi olan Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi.

Berat Kandili sebebiyle akşam namazı sonrası Bursa'daki tarihi camiler doldu taştı. Gencinden yaşlısına herkesin birlikte saf tuttuğu Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okuyup dualar edildi. Çevre il ve ilçelerden de insanların ilgi gösterdiği Ulu Cami'de, okunan mevlit huşu içinde dinlendi. Her yaştan insanın büyük bir mutlulukla koştuğu camiler, en yoğun gecelerinden birini yaşarken bazı vatandaşlar camiler dolu olduğu için giremeyerek dışarıda bekledi. - BURSA

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Ulu Camii'nde idrak edildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Berat Kandili, Ulu Camii, Bursa, Cami, Yerel, Haberler

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