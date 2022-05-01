Ramazan şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ramazan şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Yerel
 - Güncelleme:

Ramazan şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen ramazan şenliğinde çocuklara şeker ve dondurma dağıtıldı, renkli gösteriler sahnelendi.

BİLECİK (İHA) - Ramazan şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen ramazan şenliğinde çocuklara şeker ve dondurma dağıtıldı, renkli gösteriler sahnelendi.

Düzenlenen programa Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı, Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Fasıl gösterileri, ortaoyunu, meddah, kanto ve interaktif yarışmaların yapıldığı şenliklerde gönüllerince eğlenen çocuklara hediyeler verildi. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şenlik sonunda yaptığı konuşmada, amaçlarının çocukları eğlendirmek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Bizleri yalnız bırakmayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hem ramazan ayı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımıza güzel vakit geçirmeyi amaçladık. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Vekili Subaşı şenlikte yer alan grup üyelerine çiçek takdim etti, çocuklara şeker ve dondurma dağıttı.

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Yerel

Bilecik Belediyesi, Ramazan, Bilecik, Subaşı, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title