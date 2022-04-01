Ramazan öncesi tatlıcı denetimi

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi ilçede bulunan tatlı imalathanelerinde incelemelerde bulundu.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber Sincan genelinde Ramazan ayı için üretim yapan tatlı imalathanelerindeki denetimler artırıldı. Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, tatlı üretimi yapan işletmeleri mercek altına alarak gramaj kontrolü, hijyen ve fiyat kontrollerinde bulundu.

Sincan'da faaliyetlerine devam eden tüm tatlıcı işletmelerini tek tek gezen Sincan Belediyesine Bağlı zabıta ekipleri uyulması gereken kurallar hakkında işletme sahiplerinde bilgilendirmelerde bulundu.

Çalışanların maske, eldiven, bone gibi hijyen sağlayıcı ürünleri kullanıp kullanmadıklarına dikkat eden ekipler eksik gördükleri işletmelere cezai işlem uyguladı. Temizlik konusunda oldukça dikkatli olan bazı işletmelere ise ekipler vatandaşlar adına teşekkür etti. Ekipler, vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı ve sonrasında da devam edeceğinin altını çizdi.

İncelemelerde vatandaş için oldukça titiz davrandıklarını belirten Zabıta Amiri Mustafa Gülümser, "Ramazan ayına girmemiz sebebiyle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan tatlı imalathanelerinin genel temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ediyoruz. Bu kurallara uymayan işletmelere de belediyemizin emir ve yasaklarından işlem yapıyoruz. Temizlik ve ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyoruz. Tarihi geçmiş olan ürün bulursak onlar için de işlem yapıyoruz. Ürünlerin fiyat etiketlerini de kontrol ediyoruz. Vatandaşların daha sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bugün genel temizlik kurallarına uyulmadığı konusunda bazı sıkıntılar gördük. Bununla alakalı da gerekli cezai işlemleri uyguladık" ifadelerini kullandı. - ANKARA