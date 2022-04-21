Ramazan'ın unutulmaya yüz tutan geleneği yeniden canlandırıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen iftar programında davete icabet edip ev sahibinin yemeği ile iftar açan öğrencilere diş kirası verildi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün de katıldığı programda iftara katılan öğrencilere ödenen diş kirası geleneğinin unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olduğu belirtildi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve çeşitli kurum ve kuruluşların iştiraki ile Ramazan etkinlikleri çerçevesinde İsmail Kan Kur'an Kursu'nda iftar programı düzenlendi. Öğrenciler için özel düzenlenen davete aileleri de katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, geleceğin teminatı gençlerin bilinçli birer fert olarak yetişmesinin önemine değindi. Gençlere geçmişte uygulanan fakat bugün unutulmaya yüz tutan diş kirasından da bahseden Müftü Karagöz, "Ramazanlarda iftara davet edilenlere, bu çağrıyı kabul ettikleri için ev sahibi tarafından teşekkür manasında yerine göre ya para ya da bir hediye verilir. Buna da diş kirası denilirdi. Ev sahibi bununla 'Misafirim oldunuz, benim sevap kazanmam için siz eziyet çektiniz, dişlerinizi yordunuz, bu da sizin dişinizin kirası olsun' demek isterdi. Misafirine diş kirası verecek kadar ruhunu inceltmiş olan bu millet, hiç şüphesiz insanlığa misafirperverlik adına ders verecek kadar da yücedir" diyerek iftar programı tertip ederek kendilerini gençlerle buluşturanlara teşekkür etti. Program kapsamında iftar yemeği yiyen öğrencilere zarf içerisinde diş kirası verildi.

İlki İmam Hatip Lisesi'ndeki kız öğrencilerle başlayan programın Ramazan ayı boyunca farklı liselerdeki gençlerle devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel