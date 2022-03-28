Ramazan etkinlikleri için işbirliği yaptılar

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Yakutiye Belediyesi, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir araya gelerek ramazan ayı içerisinde Erzurum'da yapılacak bir takım etkinlik ve programlar konusunda işbirliği protokolü yaptılar.

İdrak edilecek ramazan ayında Erzurum merkezdeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsayan resim, kompozisyon ve şiir yarışmaları ile diğer bazı kültürel etkinlikler için bir araya gelen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yapılacak programların hayırlı olması temennisinde bulundular.

Bu çerçevede ayrıca Yakutiye ilçe sınırlarındaki tüm cami ve mescitlerin halı yıkama, genel temizlik ve ilaçlanması işlemlerinin de Ramazan öncesi Yakutiye Belediyesi'nce yapılması ve yine Yakutiye Belediyesi'nce vatandaşların kullanımı için cami ve mescitlere maske, tek kullanımlık seccade ve dezenfeksiyon üniteleri ile gerekli gibi fiziki tedbirlerin artırılması kararlaştırıldı.

Yakutiye Belediyesi'nde yapılan protokol ile ramazan ayında vatandaşlara ve öğrencilere yönelik Erzurum'da yapılması planlanan sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili konular görüşüldü.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz yaptıkları açıklamada, kardeşlik, beraberlik ve manevi duyguların yoğunlaşması manasına gelen Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak "Ramazan ayının gönüllerimize huzur, evlerimize bereket, tüm insanlığa sağlık ve barışa vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz." şeklinde konuştular. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel