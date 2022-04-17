Ramazan eğlencesindeki gösteri nefesleri kesti

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi mübarek Ramazan Ayı'nın daha da coşkulu geçmesi için "Akşehir'de Ramazan Bir Başkadır" başlığı ile düzenlediği programlar çerçevesinde hafta sonu iftar sonrasında geleneksel Ramazan eğlenceleri programlarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinliklerde yer alan sihirbaz gösterisi vatandaşlar ve çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinliklerde Karagöz - Hacivat, Tuzsuz Deli Bekir ve İbiş, Meddah gösterileri de yer aldı. Bu haftaki etkinliklerde yer alan sihirbaz gösterisinde uçan sehpa gösterisi ile kafaya kılıç sokma gösterileri izleyenlerin adeta nefeslerini kesti. Yine sihirbaz tarafından yapılan baloncuk gösterisi de özellikle çocukların keyifli dakikalar geçirmesini sağladı. Programında çocukları ve etkinliğe katılan vatandaşları da şovuna dahil eden sihirbaz, onlarla birlikte gösteriler yaptı. Sihirbazın gösterilerine katılan çocuklara ve vatandaşlara, Akşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler de verildi. Programlarda çocuklar için sandalye kapma yarışması ve dans gösterileri de yapılırken katılımcılara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Programı Akşehirli miniklerle birlikte izleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gösteri esnasında yaptığı konuşmada bu tür etkinlikleri devam ettireceklerini belirterek, özellikle çocuklarda Ramazan bilincini oluşturmak ve eski güzel Ramazan geleneğini yaşatmak adına bu tür programların önemine dikkat çekti. - KONYA