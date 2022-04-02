Ramazan davulcuları Ankara halkını ilk sahura uyandırdı - Haberler

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Ramazan davulcuları Ankara halkını ilk sahura uyandırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan davulcuları Ankara halkını ilk sahura uyandırdı

Ramazan davulcuları Ankara halkını ilk sahura davul sesleri ile uyandırdı.

ANKARA (İHA) - Ramazan davulcuları Ankara halkını ilk sahura davul sesleri ile uyandırdı.

Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden Ramazan davulcuları, Ankara halkını ilk sahura davul sesleri ile uyandırdı. Sokak sokak gezen Ramazan davulcuları gece saat 02.00 sıralarında insanları sahura kaldırmak için mesailerine başladı ve sabah ezanı okunana kadar davul çaldı.

"Her Ramazan'da bu mahallede davul çalarım"

Ankara'nın Mamak İlçesinde bulunan Misket Mahallesi'nde insanları sahura uyandırmak için davul çalan Haydar Yavuzoğlu, "Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan hayırlı olsun. Ramazan huzur, sağlık ve bereket getirsin. Ailecek davulculuk yapıyoruz. Her Ramazan'da bu mahallede davul çalarım" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara, Yerel, Haberler

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