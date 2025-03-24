Ramazan'da Zeytin Tercihleri Değişti

Eskişehir'de pazar esnafı Yağız Durmaz, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olan zeytinin, oruçluyken susatmaması için az ekşi ve az tuzlu çeşitlerinin daha çok tercih edildiğini ifade etti.

Ramazan ayıyla birlikte pek çok kahvaltılık ürün, özellikle sahur sofralarında yerini almaya devam ediyor. Kahvaltılıklar arasında en çok tercih edilenden biri olan zeytin de, hem lezzeti hem de tok tutma özelliği sayesinde sahur sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bununla birlikte sahur yaparken yenecek ürünlerin tuz oranına dikkat edilmesi ise, oruçluyken kişiyi susatmaması açısından büyük önem taşıyor. Eskişehir'de pazarcılıkla uğraşan Yağız Durmaz, Ramazan ayıyla birlikte vatandaşların, zeytine gösterdikleri talebin arttığını ve zeytin satışlarının yükseldiğini dile getirdi.

En çok talep natürel, kahverengi çekirdekli zeytinler ve çizik, kırma yeşil zeytinlere

Yağız Durmaz, zeytin satışlarında Ramazanın da etkisiyle artış yaşandığını söyleyerek, vatandaşların gün içinde oruç tutarken susamamaları için az tuzlu ve az ekşi zeytinleri tüketmelerinin daha uygun olacağını belirtti. Konuyla ilgili olarak Durmaz, "Burada kendi imal ettiğimiz zeytinleri satıyoruz. Satışlarımızda tabii ki Ramazan ayının etkisiyle bir artış var. Zeytin özellikle sahurda olmazsa olmazlardan biri, o yüzden müşterilerimizden de talep yoğun bir şekilde devam ediyor şu an. Ramazan ayında gün içinde oruçluyken zorlamaması ve susatmaması açısından en çok ekşisi ve tuzu az olan zeytinler tercih ediliyor. Bunlar natürel ismini verdiğimiz kahverengi çekirdekli zeytinler ve çizik, kırma dediğimiz yeşil zeytinler oluyor. Fiyatlarımız 100 liradan başlayıp 350 liraya kadar gidiyor, zeytinin cinsine, bölgesine ya da yapılışına göre değişiklik gösteriyor. Geçen seneki fiyatlara baktığımızda da bir değişiklik olmadı; çünkü zeytinlerde henüz geçen senenin ürünleri kullanıldığı için bu sene sonuna kadar fiyatlarda bir artış olmaz. İmalattan sonra genelde 1 sene aynı fiyatta gider, artış da ondan sonra yapılır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR