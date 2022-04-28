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Ramazan'da yaşlıların gönüllerine dokunuyorlar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan'da yaşlıların gönüllerine dokunuyorlar

İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen 'Vefa' projesi yüzleri güldürüyor.

İNEBOLU, KASTAMONU (İHA) - İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen 'Vefa' projesi yüzleri güldürüyor.

İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) ilçe genelinde ve köylerde uyguladığı 'İnebolu Vefa' projesi yaşlı vatandaşları sevindiriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen projeden 60 aile yararlanıyor.

Projesi çerçevesinde istihdam edilen 5 kişilik ekip, belirlenen evlere giderek evin temizliğini yapıp vatandaşların çamaşırlarını yıkıyor, ütü ve kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor.

Yaşlı ile bakıma muhtaç bireylerin evlerindeki bakım ve temizlik hizmeti özenle yapılıyor. Kurum tarafından ev temizliği ve bakım ihtiyacı tespit edilen 70 kişi için görevlendirilen temizlik personeli, belirli aralıklarda bu bireyleri evlerinde ziyaret ediyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnebolu, Yerel, Haberler

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