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Ramazan'da Tulum Peyniri Sofralardan Eksik Değil

Ramazan'da Tulum Peyniri Sofralardan Eksik Değil
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Erzincan'ın geleneksel lezzetlerinden tulum peyniri, Ramazan ayıyla birlikte sofralarda daha fazla yer buldu. Göçerler tarafından doğal sütle üretilen tulum peyniri, zengin besin içeriği ve tokluk hissi ile iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

Ramazan ayıyla birlikte Erzincan'ın vazgeçilmez lezzeti tulum peyniri sofralarda daha fazla tüketilmeye başladı.

Erzincan'da mayıs-haziran ayları itibarıyla yaylaya çıkardıkları hayvanlarını yaklaşık 1500-3000 rakımlı ve zengin bitki örtüsüyle kaplı dağların zirveleri ile eteklerindeki meralarda besleyen göçerler, koyun ve keçilerinden elde ettikleri doğal ve taze sütü, Kemah tuzu ve yine doğal olarak yapılan peynir mayası (şirden) ile birleştirerek Erzincan tulum peynirini elde ediyor.

Göçerler, çiğ akkaraman koyunu ve kıl keçisi sütünden ürettikleri peyniri daha sonra koyun postundan yapılan tulumlar, plastik bidonlar ile vakumlu ambalajlara koyuyor.

Yüksek rakımlı yaylalardan sofralara uzanan tulum peyniri içerdiği zengin karbonhidrat ve proteinlerden dolayı tokluk hissi veriyor. Erzincanlı vatandaşlar ise tulum peynirini hem sahurda hem de iftarda soflarından eksik etmiyor.

Kilo fiyatının 400 TL olduğunu belirten esnaf, her yıl olduğu gibi bu yıl da sofraların vazgeçilmezi olan tulum peynirinin yerini aldığını kaydetti. Esnaf Özkan Beydili, "Özellikle içinde barındırdığı yüksek protein ve karbonhidrattan dolayı tokluk hissi veren bir üründür. Bu anlamıyla Ramazanların hem sahurda hem iftar sofralarında olmak üzere vazgeçilmezi konumundadır" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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