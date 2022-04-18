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Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorlar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorlar

Eskişehirli gönüllüler, yılın geri kalanında yaptıkları yardımlarına Ramazan ayında da devam ediyor.

Eskişehirli gönüllüler, yılın geri kalanında yaptıkları yardımlarına Ramazan ayında da devam ediyor.

Daha önce de yardım faaliyetleriyle örnek olan Eskişehirli gönüllü yardımseverler, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Yardımseverler; yaşlı, felçli ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara erzak ve yemek yardımı yapıyor.

Ramazan ayı faaliyetleri hakkında konuşan gönüllülerden Ayşegül Bozbaş, "Ramazan başlangıcından beri evlerinde yemek yapabilecek durumda olanlara erzak yardımı, yapamayan durumdaki hasta, yaşlı, felçli ihtiyaç sahiplerine ise üç çeşit yemek götürüyoruz. Yardımlarımız Ramazan boyunca devam edecek. İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar yardımları ulaştırıyoruz. Ayrıca yetim ve öksüz çocuklarımız için bayramlık hazırlıklarımız başladı" dedi. - ESKİŞEHİR

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorlar

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorlar

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorlar

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyorlar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan, Yerel, Haberler

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