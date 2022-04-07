Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor - Haberler

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Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayırseverler aracılığı Ramazanın ilk 5 gününde 1938 ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği ulaştırıldı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi tarafından hayırseverler aracılığı Ramazanın ilk 5 gününde 1938 ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği ulaştırıldı. 50 restoranın hizmet verdiği iyilik hareketi çerçevesinde hayırseverler 271 bin 960 TL katkıda bulundu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından üç senedir Ramazan ayına özel olarak uygulanan ' Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi çerçevesinde hayırseverler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ulaştırılırken, esnafa da destek sağlanıyor. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayında bugüne kadar 1938 ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği ulaştırıldı. 50 restoranın hizmet verdiği iyilik hareketi çerçevesinde hayırseverler 271 bin 960 Türk Lirası katkıda bulundu. İyilik hareketine katkı sağlamak isteyen hayırseverler internet sayfası üzerinden ya da çağrı merkezimizden kayıt oluşturabilecek.

"Hayırseverlerimize sonsuz teşekkür ediyorum"

Birlik ve beraberliğin büyüyerek devam ettiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üç senedir iftarımızı paylaştığımız 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketimizde, bu yıl da hayırseverlerimizin destekleriyle, ramazan ayının dayanışmayla yaşanan güzelliğini gönüllere işliyoruz. Ramazanın bereketini iftar sofralarına sunan hayırseverlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Merkezefendi'de bu yıl da iyilik kazanacak. Dayanışma, birlik ve beraberlik büyüyerek devam ediyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor

Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Merkezefendi, iftar yemeği, Türk Lirası, Yerel, Haberler

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