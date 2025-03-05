ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü

Netanyahu beceremeyince Trump devreye girdi! İlk kez gizli görüştüler
Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız

Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: Hazırız
Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar

Mimar Ece Gürel'in akrabasının iddiası şüpheleri iyice artırdı

Ramazan'da 3 İlde Toplu İftar Organizasyonu

Ramazan'da 3 İlde Toplu İftar Organizasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca Aydın, Denizli ve Muğla'da toplam 3 bin 800 kişiye iftar veriyor. İftar programına katılan Vali Yakup Canbolat, hayırseverlerin desteğiyle düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında her gün 3 ilde toplam 3 bin 800 kişiye iftar veriliyor.

Ramazan ayı dolayısı ile Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından toplu iftar programı gerçekleştiriliyor. Ramazan ayı boyunca Aydın'da bin, Denizli'de 2 bin ve Muğla'da 800 kişi olmak üzere toplam 3 bin 800 kişiye iftar veriliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Devlet Demir Yolları Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen iftar programına Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Canbolat, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Okunan ezanla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Programın ardından açıklama yapan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı kapsamında hayırseverlerin desteği ile 3 ilde iftar verdiklerini ifade etti.

Vatandaşların iftara yoğun ilgisinin olduğunu belirten Vural, "Aydın'da bin kişiye iftar veriyoruz. Yine aynı şekilde Denizli'de Ahmet Pakel Vakfımızda her gün 2 bin kişiye iftar veriyoruz. Muğla'da Menteşe Öğretmenevi'nde her gün 800 kişiye iftar veriyoruz. Allah vermiş olduğumuz iftarları kabul eylesin inşallah. Nice güzel iftarlar yaşamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Alizade'nin müstehcen klibi için harekete geçildi
img

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti
img

Galatasaray değil! İşte başına geçeceği Süper Lig devi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış

Acun'un başını bu maçlar yakmış
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a yalvarıyorum

"Galatasaray'a yalvarıyorum"
Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.