ÜNYE, ORDU (İHA) - Ramazan coşkusu Ünye'yi sardı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan etkinlikleri çocuklar ve ailelere unutulmaz bir gün yaşattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle 19 ilçede devam eden görsel sanat etkinliklerinin yer aldığı 'etkinlik tırı' Ünye ilçesinde çocuklara ve ailelere doyasıya bir gün yaşattı.

Ünye Cumhuriyet Meydanında bulunan alanda etkinlik tırının gelmesiyle toplanan çocuklar ve ailelere ilk olarak Hacivat-Karagöz, deneylerle bilim, çocuk tiyatrosu, Aşuk Maşuk, yetişkin oyunu, tasavvuf müziği konseri izletilirken program sonlarına doğru ise sohbet, Kur'an tilaveti ve dua programları yer aldı.

Yüz boyama, deneyler, oyunlar

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Vakit Tamam Birlikte Ramazan" sloganıyla gerçekleştirilen aktivitelerde çocukların yüzleri boyanırken, diğer yandan aileler ve çocuklarla deneyler yapılarak bilim farkındalığı oluşturuldu.

Küçük hediyelerle büyük mutluluklar

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Ünye Cumhuriyet Meydanında düzenlediği birbirinden renkli yarışmalara katılan onlarca çocuğa, balonlar ve çeşitli küçük hediyeler verilerek mutluluklarına ortak olundu.