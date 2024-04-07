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Ramazan Bayramı Yaklaşırken Afyonkarahisar'da Semt Pazarları Canlanıyor

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Ramazan bayramına sayılı günler kala Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarlarında alışveriş heyecanı artarken, esnaflar satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

Her yıl Ramazan Bayramına sayılı günler kala her yıl olduğu gibi bu yılda Şuhut ilçesi Çarşı meydanında kurulan pazar arife gününe kadar işbaşı yapacak. İşlerinin gayet iyi olduğunu söyleyen pazar esnaflarından Hasan Şener, satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Çok şükür Elhamdülillah ne yapalım geldik işte pazar açtık sergimizi açtık. Bayram arefesi yaklaştı, arefeye hazırlık yapıyoruz şu anda. 2 gün var daha 2 gün boyunca Şuhut halkına hizmet vereceğiz. Piyasa şu anda süper Elhamdülillah. Bayram heyecanı ayrı bir deha ama esnaf olarak vatandaş olarak baktığımızda şükür vatandaşta para var yani" dedi.

Alışveriş için bayram pazarına gelen müşterilerden Erhan Akkaya "Öncelikle Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bayram alışverişi için Ankara'dan geldik. Esnafımız çarşıda yani pazar satışlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan, pazarın arefe günü akşamına kadar açık olacağı ve satışlarına devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alışveriş Şuhut Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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