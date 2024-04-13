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Ramazan Bayramı Tatilinin Son Gününde Afyonkarahisar-Antalya Yolunda Trafik Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı nedeni ile 9 günlük tatilin bitmesine 1 gün kala Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu başladı.

Öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu zaman geçtikçe artarken yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve emniyet şeridini işgal etmemeleri yönünde uyardı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Antalya trafik Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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