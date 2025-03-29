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Ramazan Bayramı Tatili Sebebiyle Tekirdağ'da Trafik Yoğunluğu

Ramazan Bayramı Tatili Sebebiyle Tekirdağ'da Trafik Yoğunluğu
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Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan Trakya'ya gitmek isteyenler, Tekirdağ yollarında yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri denetimlerini artırarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan Trakya'ya gitmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ yollarında yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, Trakya'nın çeşitli illerine gitmek üzere Tekirdağ'dan geçerken trafikte yoğunluk meydana getirdi. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç hareketliliği arttı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, olası kazaların önüne geçmek ve trafik akışını düzenlemek amacıyla denetimlerini artırdı. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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