Ramazan Bayramı Tatili İçin Yola Çıkışlar Başladı
9 günlük Ramazan Bayramı tatili için tatilciler memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmeye başladı. Bolu geçişinde akıcı bir yoğunluk oluştu ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili için tatilciler memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkmaya başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilciler, akıcı yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahların birisi olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Bolu geçişinde tatilciler sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu. Bayram trafiğinin akşam saatlerinde artması bekleniyor. Bayram Tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel