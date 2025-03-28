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Ramazan Bayramı Tatili İçin Yola Çıkan Sürücüler TEM Otoyolu'nda Yoğunluk Oluşturdu

Ramazan Bayramı Tatili İçin Yola Çıkan Sürücüler TEM Otoyolu'nda Yoğunluk Oluşturdu
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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zaman zaman akıcı trafik yoğunluğu oluşturdu. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik ekipleri çalışma yapıyor.

Ramazan Bayramı tatil dolayısıyla yola çıkmaya başlayan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde zaman zaman akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Yarın başlayacak 9 günlük bayram tatiline vatandaşlar bugünden yola çıkmaya başlarken, mesai bitimi sonrasında trafiğin daha yoğun olması bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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