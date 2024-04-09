Ramazan Bayramı öncesinde sevdiklerini kaybedenler Karşıyaka Mezarlığı'na akın etti

Ramazan Bayramı öncesinde sevdiklerini kaybedenler Ankara'daki Karşıyaka mezarlığının yolunu tuttu. Araçlar mezarlık girişlerinde kilometrelerce kuyruk oluştururken yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye genelinde birçok vatandaş bayram heyecanını yaşıyor. Sevdiklerini kaybedenler ise her yıl olduğu gibi bu yılda kabristanların yolunu tuttu. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük mezarlıkları arasında yer alan Karşıyaka Mezarlığı, Ramazan Bayramı öncesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarca ziyaret edildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kaybettikleri yakınları için Karşıyaka'ya gelenler mezarlığın giriş kapılarında araç kuyrukları oluşturdu. Yaşanan yoğunluk ise dron ile görüntülendi.

"Bayrama buruk bir şekilde gireceğiz"

Oğlunu 2023 yılında kaybettiğini söyleyen Elif Ateş, sevdiklerini kaybeden insanların bayrama buruk girdiğini ifade ederek, "Birçok insan bayram dolayısıyla çoluğunun çocuğuna bayramlık alır, sevinç yaşar. Ama bizler evladını ve Yakınlarını koyan insanlar böyle mezar başında. Bayramın, arifesini kutlamaya geldik buraya. Bayrama buruk bir şekilde gireceğiz. Rabb'im burada olanlara ve evladımın mekanını cennet etsin. Herkes şu an hayatta olan sevdiklerine sıkı sıkı sarılsınlar. Yarın bize ne olacağı belli değil. Yani insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar ama her şey bir anlık, sadece bir nefese bağlı. O yüzden herkes bu bayram çoluğuna, çocuğuna, eşine, dostuna, sarılsın. Dargınlar barışsın, küslük olmasın" dedi. - ANKARA