Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

Ramazan bayramı öncesi oto pazarına yoğun ilgi

Yerel Haberler

Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi son kez kurulan oto pazarında 1994 modelden her yaşa kadar araç bulunuyor. Bir ailenin binebileceği otomobilin 300 bin liradan başladığını belirten otomobil satıcısı, "Binilebilir bir araç 300 bin liradan başlar. İnsanlar bayram öncesi yaya kalmamak veya bayram tatili için araç almaya kalkıyorlar. Bayram sonrası ise satmaya çalışıyorlar. Kiralamak yerine almak isteyen aileler var. İnsanlar biraz da ticari düşünüyorlar" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Tragger Bursa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title