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Ramazan Bayramı'nda Mudanya'ya Akın

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Ramazan bayramının üçüncü gününde havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Mudanya'ya akın etti.

Bursa'da Ramazan Bayramı'nın ilk günlerini aileleriyle bayramlaşarak geçiren vatandaşlar, üçüncü gününde Mudanya sahilinde gezmek istedi. Havanın da güzel olması sebebiyle, sahilde adım atacak yer kalmadı. Trafikte kilometrelerce uzun kuyruklar oluştu. Trafikten bunalan vatandaşların kimi geri dönerken, kimi ise ilk sahil kenarına aracını çekerek yaya olarak ilerledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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