Adana Büyükşehir, Ramazan Bayramı Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı vatandaşların rahat ve huzurlu geçirmesine katkı sağlamak için tüm birimleri ile hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nda otobüs ve metro ücretsiz olacak, mezarlıklar da ziyarete hazır hale getiriliyor ve Adana Büyükşehir Zabıtası 24 saat görev yapacak.

Bayramlarda vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan mezarlıklar ve şehitlikler, Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince ziyaretlere hazır hale getiriliyor. Mezarlıklarda kuruyan ot, diken ve atıklar temizlenip, ağaçların budaması yapılıyor. Yürüme zorluğu çeken vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolay bir şekilde yapabilmeleri için de mezarlıklarda araçlarla servis hizmeti verilecek. Yapılan çalışmalarla vatandaşların kabristan ziyaretlerini temiz ve güvenli bir ortamda yapmaları sağlanıyor.

OTOBÜS VE METRO ÜCRETSİZ

Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için Adana Büyükşehir Belediyesi tüm hatlarda otobüs ve metroda ücretsiz taşıma hizmeti verecek. Ayrıca Arife günü kabristan ziyaretine gelecek olan vatandaşlar için de Eski Vilayetten, Buruk, Asri, Kabasakal, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarına ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

ZABITA EKİPLERİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de fiyat denetimleri düzenlyecek, yoğun dilenci akınına karşı özellikle mezarlıklarda önlem alacak. Zabıta ekipleri vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için 24 saat görevlerinin başında olacak.