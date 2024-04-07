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Ramazan Bayramı'nda İstanbul Havalimanı'nda Yoğunluk

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Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler, tatilin 2. gününde de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatili İstanbul dışında değerlendirmek isteyen vatandaşların tatilin ikinci gününde de tatil yolculuğu devam ediyor. Uçuşların yoğun olduğu özellikle öğle saatlerinde havalimanı personeli yolcuların sorun yaşamaması için ek önlemler alıyor. Güvenlik kontrollerinin ardından terminale giren yolcuların iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve valiz işlemlerini gerçekleştirmek için sıraya girişiyle kontuarlarda uzun kuyruklar oluştu. Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için kendilerine ayrılan özel bölümden geçirilirken, İGA ekiplerince kuyruk oluşmasını engellemek için terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktaları ile kapılar açık tutularak yolcuların bu noktalardan hızlı geçişleri sağlanıyor. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler ise bazı vatandaşları e-pasaport bankolarına yönlendirerek, onlara yardımcı olarak yolcu kuyruklarının oluşmasının önüne geçiyor. Özellikle tatil için tercihini yurt dışından yana kullanan yolcuların fazla olması sebebiyle, yurt dışı harcı pulu veren makinelerin önünde kalabalık oluştu. Tatil için memleketine giden Ayhan Başar, "Muş Bulanık'a gidiyorum. Biletleri bir hafta öncesinden aldım herhangi bir sıkıntı yaşamadım dönüş biletimi de almıştım zaten. Allah herkese iyi bayramlar nasip etsin, ben de herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Tatil için Şırnak'a giden yolculardan Abdurrezzak Alioğlu ise, "Ailemi ziyaret etmek için Silopi'ye gidiyorum. Biletimi bir ay öncesinden aldım. Fiyatlar da otobüs biletine göre bence gayet normal" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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