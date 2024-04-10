Ramazan Bayramı'nda Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk bulunuyor.

Düzce'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik akışı akıcı şekilde devam ederken, İstanbul istikametinde ise yoğunluğun az olduğu gözlemlendi. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yoğunluğu devam ederken, dönüş yoğunluğunun ise cumartesi gününden itibaren başlaması bekleniyor. - DÜZCE