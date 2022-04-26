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Ramazan Bayramı kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan Bayramı kutlaması

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

GAZİANTEP (İHA) - Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, bayramların, manevi duyguların yoğun yaşandığı günler olduğunu belirtti. Ramazan Bayramı'nın inançların, örf ve adetlerin kutlamaya dönüştüğü günlerden olduğunu anımsatan Dr. Yıldırım, mesajında "Bayramlar, toplumumuzda birlik ve beraberliğin en güzel örneklerindendir. Bayram ziyaretlerinde, pandeminin etkisinin azaldığı düşüncesiyle tedbiri elden bırakmadan, sevdiklerimizi düşünerek hareket etmeliyiz. Nice bayramları büyüklerle küçüklerin bir araya geldiği, özlemlerin giderildiği, sağlık, başarı ve huzurla geçirmek dileğiyle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Gaziantep, Yerel, Haberler

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