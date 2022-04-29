Ramazan ayının son cumasında 160 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı - Haberler

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Ramazan ayının son cumasında 160 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan ayının son cumasında 160 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı

Filistin'de Ramazan ayının son cuma namazını 160 bin kişi, Mescid-i Aksa'da birlikte kıldı.

Filistin'de Ramazan ayının son cuma namazını 160 bin kişi, Mescid-i Aksa'da birlikte kıldı.

Filistin'de Ramazan ayının gelişiyle son cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Mescid-Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin tüm önlemleri ve engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da toplanan 160 bin Filistinli, cuma namazını birlikte kıldı. Namazın sona ermesinin ardından binlerce kişi meydanda toplandı. - KUDÜS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin, Mescit, Cuma, Aksa, Yerel, Haberler

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