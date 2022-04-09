Ramazan ayının ilk Cuma'sında 80 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı - Haberler

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Ramazan ayının ilk Cuma'sında 80 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan ayının ilk Cuma'sında 80 bin kişi Mescid-i Aksa'da toplandı

Filistin'de Ramazan ayının ilk Cuma namazını 80 bin kişi, Mescid-i Aksa'da birlikte kıldı.

Filistin'de Ramazan ayının ilk Cuma namazını 80 bin kişi, Mescid-i Aksa'da birlikte kıldı.

Filistin'de Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Mescid-Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin tüm önlemleri ve engellerine rağmen Mescid-i Aksa'da toplanan 80 bin Filistinli, Cuma namazını kılarak ibadet etti. Namazın sona ermesinin ardından binlerce kişi meydanda toplanarak İsrail saldırganlığını kınayan ve direniş gruplarını işgali cezalandırmaya çağıran sloganlar attı.

Mescid-i Aksa'nın Vaizi İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'ya gelen binlerce kişinin, İsrailli saldırganlara ve onların müttefiklerine karşı açık bir mesaj verdiklerini söyledi. - KUDÜS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin, Mescit, Cuma, Aksa, Yerel, Haberler

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