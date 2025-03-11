Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası

Ramazan Ayında Van'da Güllaca Yoğun İlgi

Ramazan Ayında Van'da Güllaca Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki tatlıcılar, Ramazan ayı boyunca iftar sonrası tüketilen güllacı özenle hazırlayarak vatandaşların beğenisine sunuyor. Geleneksel tariflere sadık kalarak hazırlanan güllaç, hafifliği ve lezzetiyle tercih ediliyor.

Van'da Ramazan ayıyla birlikte tatlıcılar iftar sonrası tüketilen hafif tatlılardan biri olan güllacı özenle hazırlayarak vatandaşların beğenisine sunuyor.

Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen güllaç, hem lezzeti hem de hafifliğiyle iftar sonrası çayın yanında keyifle tüketilmeye devam ediyor. Hafif ve lezzetli yapısıyla bilinen güllaç, özellikle sütlü tatlıları sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Van'daki tatlı ustaları, geleneksel tariflere sadık kalarak ceviz, fıstık ve özel aromalarla zenginleştirdikleri güllacı titizlikle hazırlıyor. Tatlıcılar, Ramazan ayında güllaca olan talebin arttığını belirterek, iftar sonrası hafif bir tatlı tercih eden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

"Güllacın geleneksel halini bozmuyoruz"

İHA muhabirine konuşan tatlı ustası Orhan Çetiz, güllacın Ramazan ayında iftar sonrası tercih edilen bir tatlı olduğunu belirtti. Yoğun talepten dolayı siparişlere zor yetiştiklerini ifade eden Çetiz, "Günlük 20 ila 30 civarında tepsi güllaç üretimimiz oluyor. Dışarıda çikolatalı ve muhallebili yapanlar oluyor. Ancak biz güllacın geleneksel halini bozmuyoruz. Daha çok cevizli ve fıstıklı yapıyoruz. Ramazan dışında güllaç üretimimiz olmuyor. Daha çok sipariş olursa yaparız" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Özel'e Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, alakasız bir yanıt verdi
img

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
img

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Özdağ'ın can güvenliği tehlikede mi? Son gelişmeyi Bartu Soral duyurdu

Özdağ'ın can güvenliği tehlikede mi? Son gelişmeyi Bartu Soral duyurdu
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek

14 yaşındaki kıza istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.