Ramazan ayında Kızılay gönüllülere dokundu

Kızılay Ağrı Şubesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da binlerce gönüle dokundu.

Ramazan ayının bitmesi ile birlikte konu ile alakalı değerlendirme yapan Şube Başkanı Orhan Tatlı, "İl merkezi ve tüm ilçelerimizde Ramazan ayından hemen önce çalışmalarımıza başladık ve bayrama kadar gece gündüz koşturmaya devam ettik" dedi.

Konu hakkında bilgiler veren Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, "Kızılay'ın Ağrı'da 3 tane Aşevi bulunmakta ve aşevlerinden yılın tamamında ihtiyaç sahiplerine yemekleri kapılarına kadar ulaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında çok fazla bağış aldıklarını dile getiren Tatlı, "Manevi atmosferi ile bizleri sarıp sarmalayan Ramazan ayını tamamladık ve ardından Rabbime şükürler olsun ki bizleri bayrama kavuşturdu. Ramazan ayı bizlerin en yoğun çalışma ayı, aynı zamanda bağışların en yoğun geldiği ay Bizler veren el ile alan el arasında bir gönül köprüsüyüz aslında. Bağışçının emanetlerini onun istediği şekilde dağıtıyoruz. Bağışçımız yetimlere dağıtın derse öyle dağıtıyoruz, bağışçı yaşlılara veya engellilere verin derse öyle dağıtıyoruz. Burada gayemiz bağışçının gönlünün rahat olması ve kendi zekatının, sadakasının doğru şekilde dağıtıldığını bilmesi. Ağrı Aşevimizden günlük 4000 kişilik sıcak yemek, Doğubeyazıt Aşevimizden 1000 kişilik, Tutak Aşevimizden de günlük 1000 kişilik yemek ailelere her gün dağıtıldı. Genel merkezimiz tarafından ilimize gönderilen 3 milyon TL zekat bağışı her aileye 1000 TL olacak şekilde dağıtıldı, tabi burada ilimize gelen depremzede aileleri de unutmadık ve onlara da para yardımında bulunduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile başlatmış olduğumuz 'Bir Sınıf Bir Koli' projesi ile toplanan 2000 gıda kolisini deprem bölgesine götürerek Kahramanmaraş ve Adıyaman'da konteyner kentlerde dağıttık, geri kalan kolileri ilimizde ki ailelerimize dağıttık. İlimizde bulunan 1600 aileye sahurluk malzeme dağıtımı, bütün tavuk dağıtımı yaptık yine ilimizde maddi durumları iyi olmayan TOKİ 2+1 de 430 ailemize gıda desteğinde bulunduk. Almış olduğumuz bağışlar ile yüzlerce yetim çocuğumuzun sevinmesine vesile olduk, çocuklarımızı mağazaya götürerek gönüllerince giyinmelerini sağladık. Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü bizlerde ilimizde bulunan 500 yetim çocuk ve anneleri ile birlikte yetim iftar programı gerçekleştirdik. Ramazan ayının ilk gününde başlayan çalışmalar son güne kadar gönüllü arkadaşlarımızın desteği ile dolu dolu geçti, arkadaşlarımız şehrin her sokağını dolaşarak her evi ziyaret etmeye her ailenin derdine derman olmaya çalıştılar. Yine bağışçılarımızın zekat ve fitrelerini son güne kadar dağıtmaya devam ettik. Arefe gününe geldiğimiz zaman ilimizde 1.5 ton lokum ve şeker dağıtımı ile Ramazan ayı çalışmalarımızı tamamladık. Rabbim böylesi güzel çalışmalara destek veren bağışçılarımızdan razı olsun. Emanetleri ulaştırmak için gece gündüz çalışan ve tek gayeleri birilerinin onlara 'Allah sizden razı olsun ' diye dua edilmesini bekleyen tüm gönüllülerimizden Allah razı olsun" dedi.

Ramazan ayından sonra çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini söyleyen Tatlı, bağışçılara bir kez daha teşekkür etti. - AĞRI