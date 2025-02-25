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Ramazan Ayında Erzincan Eczanelerinin Çalışma Saatleri Değişti

Ramazan Ayında Erzincan Eczanelerinin Çalışma Saatleri Değişti
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Erzincan Eczacı Odası, Ramazan ayı süresince eczanelerin kapanış saatlerini 17.30 olarak belirledi. Eczaneler sabah 8.30'dan akşam 18.00'a kadar hizmet verecek.

56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Yönetim Kurulunca Erzincan'da Ramazan ayı süresince eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi. Eczanelerin kapanış saatleri 17.30 olarak belirlendi.

Buna göre sabah 8.30 ile akşam 18.00 arasında faaliyet gösteren eczaneler Ramazan ayı süresince kapanış saatlerinin iftara denk gelmesi nedeniyle Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünün onayı ile kapanış saatleri, 17.30 olarak kararlaştırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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