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Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu

İhlas Haber Ajansı - Ali Furkan Çetiner - Yerel
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Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu Eskişehir'de Ramazan ayı dolayısıyla her camide görülen görülen dilenciler, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplamaya devam ediyor.

Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Ramazan ayı dolayısıyla her camide görülen görülen dilenciler, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplamaya devam ediyor.

Eskişehir'de hemen her caminin önünde namaz çıkışında görülen dilenciler ibadetlerini yapmaya gelen vatandaşların duygularını etkilemeye çalışıyor. Bazı büyük camilerde sayıları da artan dilenciler Ramazan ayını fırsat bilerek, para topluyor. Namaz çıkışlarında özellikle çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlar, kimi zaman zorlarcasına vatandaşlardan para istiyor. Dini ve vicdani duyguları sömürürcesine cemaatten aldıkları parayı kaşla göz arasında ceplerine koyan dilencilerin, içinde madeni para olan poşetlerle dilenmeye devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu

Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu

Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu

Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu

Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu

Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu

Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu

Dilenciler Ramazan ayında cami önlerini mesken tuttu

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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