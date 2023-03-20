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Ramazan ayı öncesi Kabe örtüsüne bakım

Yerel Haberler

Ramazan ayı öncesi Kabe örtüsüne bakım

Ramazan ayına sayılı günler kala Kabe'nin örtüsü için temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Ramazan ayına sayılı günler kala Kabe'nin örtüsü için temizlik, bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Ramazan ayına sayılı günler kala Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram'daki Kabe'nin örtüsünde bakım, onarım ve temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmaların, profesyonel bir ekip tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

Kabe'nin örtüsünün bakımından sorumlu müdür Fahd Al-Jabri yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmalarda en yeni teknolojilerin ve uluslararası standartlarda en iyi materyallerin kullanıldığını söyledi.

Temizlenen ve bağları yeniden güçlendirilen örtü, her yıl Kurban Bayramı arifesinde değiştiriliyor. Kisve-i Şerif olarak da bilenen Kabe örtüsünün yapımında, 700 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve gümüş kullanılırken, üzerinde çeşitli ayetler ve dualar yer alıyor. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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