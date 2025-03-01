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Ramazan ayı nedeniyle çocuklar örnek bir çalışmaya imza attı

Ramazan ayı nedeniyle çocuklar örnek bir çalışmaya imza attı
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Mersin'de Ramazan ayı nedeniyle ilkokul çocukları örnek bir çalışmaya imza attı, ailelerin desteği ile aldıkları gıda malzemelerini Kızılay ekipleriyle birlikte paketleyip hazırladı.

Mersin'de Ramazan ayı nedeniyle ilkokul çocukları örnek bir çalışmaya imza attı, ailelerin desteği ile aldıkları gıda malzemelerini Kızılay ekipleriyle birlikte paketleyip hazırladı.

Erdemli ilçesinde Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu'nun 3. sınıfında eğitim gören çocuklar, öğretmen ve ailelerin desteğiyle örnek bir çalışma yaptı. Ailelerin desteğiyle aldıkları gıda malzemelerini öğretmenleri eşliğinde Kızılay'a getiren çocuklar, onları ayrıştırıp paketledi. Sosyal yardım ve sorumluluk projesi kapsamında Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için çalışan çocuklar, hem duygulandıklarını hem de böyle bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu öğrencilerinin Ramazan kolisi hazırladığını belirten Kızılay Erdemli Şube Başkanı Necati Çevik, çocukların her şeyi düşünüp getirdiğini söyledi.

Kızılay'ın bölgede genelde çocukları ailelere hitap ettiğine değinen Çevik, "Ramazan kolisi açıldığı zaman ilk başta çocukların beklentisi içinden bana ne çıkacak. Genelde kuru baklagiller olunca çocuklarda bir hayal kırıklığı olabiliyor. Bizim kolileri ulaştırdığımız aileler çocuklu olduğu için mutlaka çocukların da mutlu olacağı bir şeyler olsun istedik, bunu da buradaki çocuklarımız yapmış" dedi.

Ramazan'da ilk 2 gün yoğun bir çalışma yapacaklarını aktaran Çevik, belirlenen ailelere gıda, et ve kıyafet desteği vereceklerini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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