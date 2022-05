Rahvan Atlar, 7 Yıl Sonra Torbalı'da Yarıştı - Haberler

Merhum Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur döneminde ilçede geleneksel hale getirilen ve son olarak 2015 yılında yapılan Rahvan At Yarışları, 7 yıl aranın ardından dün Torbalı'da yeniden düzenlendi.

İlk olarak Karakuyu Belde Belediyesi döneminde başlatılan, sonrasında ise merhum Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından devam ettirilen Rahvan At Yarışları, 7 yıl aradan sonra yeniden Torbalı'da düzenlendi. Önceki dönem çeşitli nedenlerle yapılmayan, iki yıldır da pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rahvan At Yarışları, bu yıl Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in talimatıyla yeniden düzenlendi. Dün Bayındır yolu, Fetrek Çayı Üzerinde gerçekleşen yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce at yarıştı. Saat 10.30'da başlayan etkinlikte atlar kıyasıya mücadele etti. Torbalı halkının uzun yıllardır özlem duyduğu etkinlik için Torbalı Belediyesi, Tepeköy İZBAN İstasyonu'nun önünden saat 09.30'dan itibaren etkinlik alanına ücretsiz araçlar kaldırdı.

TEKİN: "TORBALI OLARAK ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

8 kategoride 155 atın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, dereceye giren atların sahiplerine kupa, madalya ve para ödülü verildi.

7 yıl aranın ardından Rahvan At Yarışlarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Torbalı Belediyesi olarak geleneklerimize sahip çıkıyor ve yaşatmaya devam ediyoruz. Uzun bir aranın ardından da ilçemiz için geleneksel hale gelen Rahvan At Yarışlarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Torbalı olarak çok özlemişiz. Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu Rahvan At Yarışlarında dereceye girenleri tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl yeniden görüşmek üzere" diye konuştu.