Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde asfalt çalışması - Haberler

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Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde asfalt çalışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde asfalt çalışması

Kütahya'nın Yunus Emre Mahallesi ile Yenidoğan Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan ve yoğun bir şekilde kullanılan Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde başlatılan asfalt serim çalışması tamamlanma aşamasına geldi.

Kütahya'nın Yunus Emre Mahallesi ile Yenidoğan Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan ve yoğun bir şekilde kullanılan Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde başlatılan asfalt serim çalışması tamamlanma aşamasına geldi.

Şehrin üst yapı eksiklikleri noktasında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekiplerimiz Yunus Emre Mahallesi ile Yenidoğan Mahallesi arasında yoğun bir şekilde kullanılan Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde başlattığı asfalt serimi sona yaklaşıyor. Bağlantı yollarının da bakımlarının yapıldığı caddede yapılan çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Yenidoğan Kütahya Gümüş Yerel Haberler

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