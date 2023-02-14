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Radyocular Başakşehir'de kan bağışında bulundu

Yerel Haberler

Radyocular Başakşehir'de kan bağışında bulundu

Başakşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmak adına kan bağışı kampanyası düzenledi.

Başakşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmak adına kan bağışı kampanyası düzenledi. 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde düzenlenen kampanyaya Türkiye'nin önde gelen radyocuları destek oldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Toplanan kanlar afet bölgesindeki kardeşlerimize can olacak" dedi.

Başakşehir Belediyesi'nin asrın felaketinin ardından başlattığı kan bağışı kampanyasına radyocular da destek verdi. Türkiye'nin önde gelen radyo programcıları, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne denk gelen kan bağışı kampanyasında depremzedeler için bir araya geldi. Radyoculara destekleri için teşekkür eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, deprem bölgesindeki yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağına vurgu yaptı.

"Afetzede kardeşlerimize can olacak"

13 Şubat Dünya Radyo Günü'nde radyocularla anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, "Radyocu arkadaşlarımızla Başakşehir Belediye binamızda anlamlı bir buluşma için bir araya geldik. Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamıza radyocu arkadaşlarımız da katılım sağladı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir afet yaşadık ve yaralarımızı birlikte saracağız. Toplanan kanlar deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimize can olacak. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun inşallah" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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