Putin, Çin Vatandaşlarına Vizesiz Seyahat İmkanı Tanıdı

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarının 30 güne kadar vizesiz Rusya'ya seyahat edebileceği kararnamesini imzaladı. Uygulama, Pekin'in Rus vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıması üzerine bir adım olarak geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarının 30 güne kadar vizesiz girişine izin veren kararnameyi imzaladı.

Çin vatandaşları, Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarına vizesiz seyahat kolaylığı getiren kararnameyi imzaladı. Kararname kapsamında turistik, iş seyahati, akademik çalışmaların yanı sıra sanatçı ve sporcular Rusya'ya 30 günle sınırlı olmak şartıyla Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek. Ancak karar, Çinli göçmen işçileri, uzun dönemli öğrencileri, lojistik ve taşımacılık sektöründe çalışanları kapsamayacak. 14 Eylül 2026'ya kadar geçerli olacağı açıklanan uygulama, kararın Pekin'in birçok Rus vatandaşı kategorisine Çin'e vizesiz giriş hakkı tanıma adımına karşılık alındı.

Çin de Eylül ayında yaptığı açıklamayla 15 Eylül'den itibaren bir yıl boyunca Rus vatandaşlarının 30 güne kadar Çin'e vizesiz seyahat hakkı tanımıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
