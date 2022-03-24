Pursaklarlı gençler büyüklerini unutmadı

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'ndeki gençler, Yaşlılar Haftası nedeniyle Necla Kızılbağ Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaptıkları ürünleri büyüklerine hediye etti.

Sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle genç bireylere hizmet veren Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'nin özel gençleri, Yaşlılar Haftası'nda Necla Kızılbağ Huzurevi'ndeki yaşlılar ile buluştu. Yaşlıların ellerini öpüp, onlarla yakından ilgilenip, hal ve hatırlarını soran gençler, sevgi, vicdan ve vefanın engellere takılmadığı Engelliler Sosyal Tesisleri'nde özenle hazırladıkları ürünleri huzurevi sakinlerine hediye etti. Duygusal bir ortamın oluştuğu huzurevinde özel gençlerin ziyaretlerinden büyük bir memnuniyet duyan yaşlılar, kendileri için yapmış oldukları hediyeler için gençlere teşekkür etti.

"Yaşlılar Haftası dolayısıyla genç kardeşlerimizle, büyüklerimizle hoş bir sohbet ortamında buluşturduk"

Yaşlıların kültürel değerleri geleceğe taşıyan köprüler olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yaşlılar Haftası dolayısıyla genç kardeşlerimizle, büyüklerimizle hoş bir sohbet ortamında buluşturduk. Özel gençlerimizin ve büyüklerimizin yüzlerindeki bir tebessüm bile bizim için büyük moral ve motivasyon kaynağıdır. Onlar için yeni hizmet alanları, sosyal ve kültürel etkinlikler üretmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel