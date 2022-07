Pursaklar'da bayram öncesi hazırlıklar devam ediyor

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde çeşitli kurslarda eğitim gören kursiyerler, Kurban Bayramı'nda misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırlıklara başladı.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde aldıkları kurslarla mutfak becerilerini geliştirme imkanı bulan kursiyerler, Kurban Bayramı'nda misafirlerine birbirinden güzel ve lezzetli bayram sofraları hazırlayabilmek için el becerilerini konuşturmaya başladı.

Kursiyerler tarafından, Kurban Bayramının vazgeçilmez ikramları olan su böreği ve baklava çeşitleri hazırlarken, çocuklarına ve kendilerine yönelik ise bayram takıları hazırlıyor.

"Kursiyerlerimiz, tadına doyum olmayan lezzetlerin yapımını en ince ayrıntılarına kadar öğreniyorlar"

Kadınlara her alanda her zaman her şekilde destek verdiklerini ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hanım Evlerimizde eğitim alan kursiyerlerimiz, hem güzel vakit geçiriyorlar hem de yapımı zor ama tadına doyum olmayan lezzetlerin yapımını en ince ayrıntılarına kadar öğreniyorlar. Hanımlar, Kurban Bayramı öncesi de birbirinden lezzetli börek ve tatlılar hazırlarken bir yandan da ev ahalisi için takılar hazırlıyorlar. Yeni beceriler, yeni yetenekler kazanmak isteyen hanımlarımızı Hanım Evlerimizde farklı alanlarda verilen kurslarda eğitim almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel