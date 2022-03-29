Pursaklar Belediyesinden özel gereksinimli ve yaşlı vatandaşlara yönelik ücretsiz temizlik hizmeti

Pursaklar Belediyesi, özel gereksinimli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz olarak evlerinde, berber ve temizlik hizmeti vermeye başladı.

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, özel gereksinimli ve evlerinden çıkamayıp berbere gidemeyen yaşlı vatandaşlara yönelik olarak, berber ve temizlik hizmeti vermeye başladı. Konuyla ilgili konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, "Belediye olarak hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Pursaklar'da yaşayan özel gereksinimli ve yaşlı hemşehrilerimiz için 'Evde Berber ve Temizlik' hizmetimizi başlattık. En önemli gündemimiz; vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve rahatlığıdır. Yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak ve onlara her anlamda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, vatandaşlara yardım elini uzatarak, berber bakımından ev temizliğine kadar birçok hizmetle yaşlı ve yatalak konumdaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Evde Berber ve Temizlik Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Pursaklar Belediyesine ulaşarak bilgi alabilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel