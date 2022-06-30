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Pursaklar Belediyesi'nden Kastamonu'ya destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pursaklar Belediyesi'nden Kastamonu'ya destek

Pursaklar Belediyesi, tüm ekip ve ekipmanlarını şiddetli yağışların ardından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu için seferber etti.

Pursaklar Belediyesi, tüm ekip ve ekipmanlarını şiddetli yağışların ardından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu için seferber etti.

Pursaklar Belediyesi, geçen sene olduğu gibi bu sene de yaşanan sel felaketi sonrası zor günler geçiren Kastamonu'da vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla belediyenin imkanlarını seferber etti. Belediye, temizlik çalışmalarına destek olmak için personel ve iş makinalarını afet bölgesine gönderdi.

"Güzel ülkemizin neresinde bir afet olsa her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz"

Kastamonu'daki yaraları birlikte sarmak amacıyla iş makinalarını afet bölgesine sevk ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Güzel ülkemizin neresinde bir afet olsa her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kastamonu'ya yola çıkan iş makinelerimiz bölgede yaraları sarmaya yardımcı olacak. Personelimize kolaylıklar diliyor, kazasız belasız işlerini yaparak gelmeleri için dua ediyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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