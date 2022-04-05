Pursaklar Belediyesi'nden fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi - Haberler

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Pursaklar Belediyesi'nden fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pursaklar Belediyesi'nden fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşların temel besin kaynaklarının başında gelen unlu mamullerde gramaj ve hijyen kurallarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. İlçede toplum ve insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, denetimlerde girdikleri ekmek ve fırın satış noktalarında önce ekmeğin gramajını kontrol edip, ardından hijyen koşullarını titizlikle inceledi.

"Hemşehrilerimizin sağlıkla ve güvenle ekmek tüketmeleri bizim en hassas komşularımızın başında geliyor"

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırınlarda hijyen ve gramaj denetimlerine başladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin sağlıkla ve güvenle ekmek tüketmeleri bizim en hassas konularımızın başında geliyor. Bu amaç doğrultusunda Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçemizde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamullerin satış noktalarında gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Birçok alanda olduğu gibi Ramazan ayı boyunca fırın denetimlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi'nden fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi

Pursaklar Belediyesi'nden fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlçe Tarım Müdürlüğü, Pursaklar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yerel, Haberler

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