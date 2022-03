Pursaklar Belediyesi 1 gün değil her gün farkında

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisinde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle üyelerine özel çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesini artırmak için önemli çalışmalara imza atan Pursaklar Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Engeliler Sosyal Tesisindeki üyelere özel bir etkinlik düzenledi. Down sendromlu çocuklar öğretmenleriyle birlikte, günün anısına renkli görüntülere sahne olan çeşitli etkinliklerle müzik eşliğinde dans edip gönüllerince eğlenirken keyifli dakikalar yaşadı.

"Down sendromlu kardeşlerimizin farkındayız ve her zaman yanlarındayız"

Down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Down sendromu bir hastalık değil fazladan bir kromozomun getirdiği farklılıktır. Onlar için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye her zaman hazırız. Onların farkındayız ve her zaman yanlarındayız. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle yürekleri sevgi dolu kardeşlerimizi bu özel ve anlamlı gününü kutluyorum" dedi. - ANKARA