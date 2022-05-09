Pursaklar Belediye Başkanı Çetin şehit annelerini ziyaret etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Anneler Günü dolayısıyla vatan için canını feda eden şehitlerin geride bıraktığı annelerini ve ailelerini, evlerinde ziyaret etti.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Anneler Günü dolayısıyla ilçede ikamet eden şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Annelerin hayır duasını alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, eşi ile birlikte şehit anneleriyle bir süre sohbet edip hal hatırlarını sorarak, çiçek ve hediyelerini takdim etti.

"Sadece Anneler Günü'nde değil, onları hep hatırlıyoruz"

Vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıktıklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Anneler Günü'nde şehit annelerimizi ziyaret etti. Pursaklarlı hemşehrilerimiz adına ellerini öptük. Onlar bizim başımızın tacı. Sadece Anneler Günü'nde değil, onları hep hatırlıyoruz. Biz onlarla kocaman bir aileyiz. Şehit ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel